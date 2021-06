Love Island: le regole del nuovo show di Giulia De Lellis

Regola di base di Love Island Italia sarà quella di non restare single: tutte le novità sul nuovo show di Giulia De Lellis

Tra pochissimi giorni prenderà ufficialmente il via la prima edizione di Love Island Italia su Discovery Plus. Lo show dei sentimenti vedrà peraltro per la prima volta Giulia De Lellis nei panni di conduttrice. Così, dopo il debutto cinematografico con Genitori vs Influencer, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è pronta a cimentarsi in questa nuova avventura televisiva.

Love Island Italia: il primo show di Giulia De Lellis

Nel format in questione, un gruppo di giovani tra i 19 e i 30 anni, chiusi in una villa da sogno, saranno chiamati a cercare l’anima gemella. Se riusciranno nello scopo, potranno quindi ambire alla vittoria del montepremi finale, pari a centomila euro in gettoni d’oro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Durante una recente intervista è stata la stessa Giulia De Lellis a dare ulteriori dettagli sul Love Island e sui suoi protagonisti. La popolare influencer ha dunque dichiarato che sull’isola sarà del tutto vietato restare single. Chi tra ragazze e ragazzi non riuscirà infatti a trovare l’anima gemella sarà automaticamente eliminato dal programma. Non resta quindi che aspettare il prossimo lunedì 7 giugno per conoscere i protagonisti in gara, iniziando a fare i primi pronostici su chi di loro arriverà fino alle fine.