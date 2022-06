Love Mi, al via il concerto benefico di Fedez e J-Ax

22 artisti si esibiscono sul palco in Piazza Duomo per la reunion di Fedez e J-Ax. È tutto pronto per “Love Mi”, la manifestazione benefica.

Eleonoire Casalegno, Gabriele Vagnato e Aurora Ramazzotti conducono “Love Mi”, la manifestazione benefica a favore di TOG – Together To Go, la Onlus impegnata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. L’evento segna anche la reunion tra Fedez e J-Ax.

Love Mi, le prime esibizioni

Caneda e My Drama i primi dei 22 artisti a esibirsi. Il terzo è Frada, che presenta “Sotto casa tua”, seguito da Cara, un’artista già famosa per i suoi successi. “Le feste di Pablo” ne è un esempio. Con lei sul palco del Duomo anche Chadia Rodriguez.

Le fermate Duomo della linea Rossa e della linea Gialla sono chiuse dalle ore 14. Possibile però scendere alle fermate vicino, come San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio.

Le linee M1 e M3 saranno potenziate e chiuderanno più tardi.

Anche alle 18, orario di inizio del concerto, nella zona del Duomo – nel cuore della città meneghina – una folla di persone ha cercato di farsi strada per raggiungere la piazza e godere dello spettacolo.