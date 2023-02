"Love the Sunshine", l'album del vibrafonista Claudio Piselli

Roma, 16 feb. (askanews) – Si intitola “Love the Sunshine”, è il secondo album di Claudio Piselli, vibrafonista e percussionista, nato a Roma nel 1975. “Il vibrafono è lo strumento che ha cambiato la mia vita. Ho vissuto la mia infanzia nella periferia romana degli anni ’90, un luogo che presentava tante difficoltà come quella di realizzare il sogno di diventare musicista”, dice.

Claudio Piselli ha lavorato con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro San Carlo di Napoli.

Come vibrafonista si è esibito con celebri compositori come Luis Bacalov, Ennio Morricone e con Nicola Piovani. Suona in Orchestra per trasmissioni televisive e spettacoli teatrali diretti da Marco Tiso.

Nell’aprile del 2017 ha pubblicato con l’etichetta Dodicilune/IRD il suo primo album “Now” e ora esce il suo secondo album che prevede una collaborazione con l’artista africana Oumy N’Diaye. “Oggi insegno il mio strumento nelle scuole medie e cerco di trasmettere lo stesso spirito che ha cambiato la mia adolescenza.

Sono più di vent’anni che svolgo la mia professione sacrificando ancora del tempo alla famiglia e agli amici, ma questa scelta – seppur faticosa – può ripagare più dì ogni aspettativa”.