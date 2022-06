LOVEMI, Chiara Ferragni inquadrata continuamente: scoppia la polemica

LOVEMI, Chiara Ferragni inquadrata continuamente: la polemica invade i social con commenti al vetriolo.

LOVEMI, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez e J-Ax, è stato un successo. Eppure, le polemiche sono nate anche in questa occasione. In molti si sono lamentati dell’inquadratura quasi fissa su Chiara Ferragni e hanno invaso i social con commenti al vetriolo.

LOVEMI, Ferragni inquadrata continuamente: scoppia la polemica

Il concerto LOVEMI, andato in scena a Piazza del Duomo a Milano e in diretta su Italia1, è stato un grande successo. Organizzato da Fedez e J-Ax per sostenere la Fondazione Tog-Together To Go, ha visto sul palco diversi artisti della scena musicale italiana. Una serata all’insegna della musica, con una sola pecca: le inquadrature costanti su Chiara Ferragni, in prima fila per sostenere il marito.

La polemica su Chiara Ferragni e le inquadrature

Su Twitter piovono commenti che suonano più o meno così: “Lo hanno chiamato LoveMi perché chiamarlo ‘inquadratura fissa su Chiara Ferragni che si muove a caso interrotta da brevi immagini del concerto’ pareva brutto” oppure “Più che concerto stiamo guardando Chiara Ferragni” o ancora “Ah, ma quindi c’è Chiara Ferragni al #LoveMi? Non me ne ero accorta… (La stanno consumando a furia di inquadrarla)“. Insomma, la polemica è esplosa in un lampo, tanto che in molti hanno tirato le somme con la seguente percentuale: “Regia del #LoveMi: 10% artisti sul palco, 90% Ferragni“.

Polemiche a parte: LOVEMI vince su tutto

Tralasciando le polemiche, che quando si parla della Ferragni e di Fedez arrivano puntuali come un orologio svizzero, LOVEMI ha vinto su tutto. Oltre alle sei ore di musica, fruibili gratuitamente in Piazza Duomo o in tv su Italia1, i fan hanno apprezzato la forza d’animo di Fedez che, a soli 3 mesi dall’intervento per cancro, è tornato sul palco in perfetta forma. Come ha detto Chiara dopo il concerto, è stata la sua “rivincita sulla vita“.