Lozzo Atestino, a fuoco una casa colonica e ustioni per il proprietario

Ricovero immediato e un'ora di lavoro per domare il rogo dopo che va a fuoco una casa colonica: ustioni per il proprietario

Una densa nube si fumo nerissimo che ha rischiato di fare ancora più danni delle fiamme a quell’uomo: a Lozzo Atestino va a fuoco una casa colonica e si registrano ustioni per il proprietario dell’immobile. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco veneti che hanno domato prontamente l’incendio e messo in sicurezza l’ara ma l’uomo è rimasto ferito.

A fuoco casa colonica, ustioni per il proprietario

Da quanto si apprende tutto è accaduto intorno alle 13 di oggi, mercoledì 12 aprile, in via Argine Bisatto. L’immobile interessato dal rogo si trova nel comune di Lozzo Atestino. E il team del 115 è stato allarmato per l’incendio di una casa colonica con annesso capannone adibito al ricovero di attrezzi. Ma cosa è accaduto di preciso? I media spiegano che sono ancora in atto i rilievi degli specialisti, mentre è stato lievemente ustionato il proprietario.

L’arrivo dei soccorritori e di due team 115

L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario. I media citano una “impressionante nube nera che si è alzata dal luogo dell’incendio”. Al lavoro sono state per un’ora le squadre del comando di Padova e di Vicenza con due autopompe, due autobotti e un’autoscala. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della territoriale per gli accertamenti.