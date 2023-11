La giovane influencer Luana Andrade è morta nei giorni scorsi davvero all’improvviso. La ragazza brasiliana, che contava centinaia di migliaia di followers si era sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. A darne notizia per primo è stato il fidanzato.

Morta Luana Andrade: la scomparsa dell’influencer

“Sono distrutto e sto vivendo il mio più grande incubo. Un pezzo di me se n’è andato. È con grande rammarico e tanto dolore nel cuore che dico addio alla mia principessa, la mia bellissima. Sono passati due anni al tuo fianco e non ho parole per esprimere quanto fossi felice. Abbiamo costruito una bellissima storia e vissuto intensamente i nostri sogni“ – è questo il doloroso messaggio di addio che il fidanzato di Luana ha pubblicato sui social dopo aver scoperto il dramma che aveva appena colpito la sua ragazza. La Andrade era, infatti, morta nelle mani dei medici, dopo un intervento di chirurgia estetica.

Morta Luana Andrade: le cause del decesso

Al momento, la causa esatta del decesso è ancora sconosciuta. Dalle prime informazioni che arrivano sembra che la ragazza, che si trovava in ospedale per una liposuzione al ginocchio, sia stata colta da un’embolia polmonare. La 29enne era molto conosciuta in Brasile e, oltre alla sua presenza sui social, era diventata nota anche per aver partecipato a diversi reality televisivi.