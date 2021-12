Luana Carovana morta a 58 anni: stroncata da un tumore in un mese dopo che aveva accusato le prime avvisaglie del male nel mese di agosto

Lutto e dolore nel Padovano, dove l’amata Luana Carovana è morta a soli 58 anni: la donna è stata stroncata da un tumore in poco più di un mese. I media locali, il Gazzettino in particolare, fanno sapere che Luana è stata colpita da un tumore fulminante e che quella malattia ha colpito una persona davvero stimata da tutti, fuor di ogni retorica funebre ex post.

L’amata Luana Carovana morta a 58 anni per un tumore fulminante

Luana era aiuto cuoca alla scuola materna della frazione di Vigodarzere. Purtroppo il suo cuore generoso aveva smesso di battere venerdì 3 dicembre scorso presso l’ospedale di Camposampiero. Nel nosocomio Luana Carovana era stata ricoverata più o meno un mese fa, questo dopo la diagnosi di quella neoplasia maligna che l’ha sottratta all’affetto dei familiari ed egli amici.

Un tumore si porta via Luana Carovana, morta dopo i primi sintomi ad agosto

I primi disturbi la 58enne li aveva accusati nel mese di agosto. In un secondo momento c’erano state “le visite, gli esami diagnostici, e infine il ricovero a fine ottobre e poi quel verdetto crudele che non le ha lasciato scampo. Ora un intero paese è sotto choc”. E sulla sua pagina Facebook il primo cittadino di Vigodarzere, Adolfo Zordan, ha voluto riservare un commosso e sentito ricordo della 58enne.

Il commosso ricordo del sindaco su Luana Carovana, morta di tumore

Ha scritto il sindaco: “Con immenso dolore voglio esprimere le mie più sentite condoglianze e dell’amministrazione comunale alla famiglia di Luana per la scomparsa di una donna forte e generosa amata da tutti”. E in chiosa: “Lascerai un grande vuoto non solo tra i tuoi famigliari ma in tutta la comunità. Riposa in pace! Ti ricordiamo con quel sorriso solare di chi ha amato la vita!”.