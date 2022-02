Luc Montagnier è morto? Sul Premio Nobel è giallo: cosa sta succedendo

L'annuncio della morte di Luc Montagnier, della quale manca la conferma, è diventato un giallo: cosa sta succedendo.

Luc Montagnier è davvero morto? È questa la domanda che sta rimbalzando in rete in queste ultime ore. La testata d’oltralpe FranceSoir ha confermato la notizia intorno alle ore 16 di mercoledì 9 febbraio, mentre in Italia Imola Oggi ha rimosso la notizia.

Cosa sta succedendo?

Devant le silence consternant des médias et de la classe politique suite à la disparition du Pr Montagnier, prix Nobel de médecine @france_soir et @BonsensOrg demandent un jour de deuil national à la mémoire de ce grand scientifique français de renommée internationale. — FranceSoir (@france_soir) February 9, 2022

Luc Montagnier è morto? La conferma di France Soir e Byoblu

Il punto di partenza è la proprio la prima testata citata ossia FranceSoir. Nel pomeriggio ha confermato l’avvenuta morte di Montagnier citando come fonte il dottor Gérard Guillaume, uno dei più fidati collaboratori del Premio Nobel che anzi, avrebbe anche confidato che sarebbe morto in pace attorniato dall’affetto dei suoi figli.

Per ciò che invece riguarda il nostro Paese è Byoblu a confermare citando, oltre che FranceSoir, anche la genetista “Alexandra Henrion-Caude in uno suo tweet”. Proprio questo ultimo tweet attira l’attenzione: la genetista ha parlato di lutto nazionale per la morte di un professore, senza tuttavia citare esplicitamente chi sia.

📺 QUESTA SERA SU BYOBLU (CANALE 262) – #9febbraio ⭐️ Ore 20:30 L’ultima apparizione in Italia di Luc #Montagnier a gennaio, a Milano. ⭐️ Ore 22:05 In ricordo di Luc Montagnier l’intervista di @MessoraClaudio al Premio Nobel e allo scienziato cinese Pingfan Rao. pic.twitter.com/L7cLIwwwRm — Byoblu (@byoblu) February 9, 2022

La rettifica di Mediamass

Un altro sito francese che tuttavia, non risulterebbe essere una fonte attendibile è Mediamass. Quest’ultima nelle prime righe del testo ha scritto: “Sembrerebbe questa voce sia infondata”. Come ha fatto tuttavia notare Open già a settembre 2020 Mediamass aveva rettificato la notizia utilizzando la stessa identica impaginazione.

Il caso della pagina Wikipedia francese

Infine vale la pena prestare attenzione su quello che viene considerato uno strumento che chiuque, chi più chi meno, usa per cercare varie informazioni. Parliamo naturalmente di Wikipedia.

Nella pagina francese dedicata al Premio Nobel è stato segnalato che diversi utenti hanno partecipato a quella che Wikipedia ha definito una “Guerra di edizione” che avviene quando i vari contributor si annullano rispettivamente le varie modifiche. In ogni caso sia nella pagina italiana che in quella d’Oltralpe la data di morte non appare.