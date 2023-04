Cristina Marino ha fatto una dedica speciale a suo marito, Luca Argentero, in occasione del suo 45esimo compleanno.

Luca Argentero: il compleanno

Luca Argentero ha spento 45 candeline e per l’occasione sua moglie, Cristina Marino, gli ha fatto una tenera dedica via social e ha fatto realizzare per lui una speciale torta azzurra con decorazioni rossastre. “Tu risa me da risa. Sei bello amore mio. Sei luce. Sei tutti i colori. Happy bday pulli”, ha scritto l’attrice sui social, mentre sulla torta ha fatto scrivere la frase: “E anche quest’anno l’abbiamo passato senza imprevisti”.

Luca Argentero e Cristina Marino sono convolati a nozze nel 2021 e nel 2020 sono diventati genitori della loro prima figlia, Nina Speranza. Nel 2023 invece è nato il secondo figlio della coppia, Noè Roberto. La coppia sembra essere più felice e unita che mai e Cristina Marino ha confessato che lei e il marito sognerebbero di avere un giorno una famiglia numerosa. In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se i due allargheranno ulteriormente la famiglia ma, al momento, i due si stanno godendo il tempo con i loro due bambini. La coppia è molto riservata sulla propria vita privata e i due hanno sempre cercato di proteggere la privacy dei loro figli.