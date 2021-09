Luca Argentero e Cristina Marino pensano al secondo figlio: le confessioni della coppia

Pare che Luca Argentero e Cristina Marino non vedano l’ora di avere il secondo figlio dopo le nozze celebrate a inizio estate

I bellissimi Luca Argentero e Cristina Marino pare siano pronti a diventare genitori per la seconda volta. Già mamma e papà della piccola Nina Speranza, nata lo scorso anno, la coppia ha intanto celebrato il suo matrimonio a inizio estate.

Entrambi non vedono dunque l’ora di allargare la loro famiglia, come ha rivelato l’attrice e modella milanese rispondendo ad alcune curiosità dei fan su Instagram.

Luca Argentero e Cristina Marino: in cantiere il progetto di un altro bebè

Se al momento non c’è ancora nessuna cicogna all’orizzonte, i progetti di un secondo figlio sono comunque solo rimandati. Cristina non nega infatti che l’idea di diventare di nuovo mamma la renderebbe molto felice.

Nel contempo i due neo sposini si godono la piccola Nina Speranza, il cui arrivo era stata annunciato dalla coppia a Verissimo da Silvia Toffanin, così come la necessità di rimandare le nozze proprio per via dell’imminente parto.

Luca Argentero e Cristina Marino sono molto riservati sul fronte privato, tuttavia l’attrice non ha nascosto la propria preoccupazione nell’aver portato avanti la gravidanza nei tempi del Covid. Per fortuna tutto è andato per il meglio e la piccola di casa è letteralmente la gioia di papà Luca.