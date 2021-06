Luca Argentero e Cristina Marino sono marito e moglie: le nozze top secret

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati in gran segreto il 5 giugno 2021.

Luca Argentero e Cristina Marino sono ufficialmente marito e moglie: i due sono convolati a nozze alla presenza di pochi intimi a Città della Pieve, in Umbria.

Luca Argentero e Cristina Marino: il matrimonio

A un anno dalla nascita della loro prima figlia, Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino sono convolati a nozze.

I due si sono sposati con rito civile a Città della Pieve e poi, a bordo di un sidecar, hanno raggiunto amici e parenti per un intimo rinfresco all’aria aperta. La cerimonia si è svolta in forma strettamente privata alla presenza di pochi intimi e per il momento la coppia non ha confermato la notizia tramite social, anche se già alcuni mesi fa i due avevano anticipato la notizia tramite social, e Cristina Marino aveva fatto sapere di aver dato il via ai preparativi per la cerimonia (che, come da lei voluto, sarebbe stata intima e riservata).

“Avevamo deciso che ci saremmo sposati mentre ero incinta con un matrimonio a sorpresa che poi è saltato per il lockdown, quindi ci sposeremo prima dell’estate, tra pochi mesi”, aveva dichiarato l’attrice a marzo, e ancora: “Mi piacerebbe una cerimonia intima, non in grande, con poche persone”.

Luca Argentero e Cristina Marino: la figlia

Un anno fa, il 20 maggio 2020, i due sono diventati genitori della loro prima figlia, Nina Speranza.

La piccola è nata all’infomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. “Io non pensavo si potessero raggiungere degli apici di felicità così. Avevo immaginato questo momento per tantissimo tempo, gli amici cercano di raccontarlo, ma tutto quello che ti dicono è retorica. Retorica, ma è vera. Incredibilmente bello ed emozionante”, aveva dichiarato l’attore una volta nata la sua bambina.

Luca Argentero e Cristina Marino: l’amore

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e ben presto hanno deciso di andare a vivere insieme. La coppia è diventata subito una delle più “spiate” dello show business italiano, e più volte i due hanno manifestato l’intenzione di preservare la propria privacy. La coppia ha anche minacciato azioni legali contro alcune riviste che hanno diffuso le immagini della loro bambina, Nina Speranza.