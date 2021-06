“Luca Argentero è una capra a recitare”: l’elegante replica dell’attore al tweet

In seguito alla messa in onda della replica di Doc, la serie con protagonista Luca Argentero, un particolare tweet ha scatenato numerose polemiche

Non si può piacere a tutti nella vita, questo è un dato piuttosto assodato, sembrerebbe esserlo anche per l’attore Luca Argentero, che in seguito alla messa in onda della prima puntata in replica di Doc-Nelle tue mani, si è ritrovato al centro di un tweet critico in merito alle sue capacità recitative.

I tweet su Argentero

Nella prima serata di giovedì 24 giugno 2021 è andata in onda su Rai 1, la replica della prima puntata della prima seguitissima stagione di Doc-Nelle tue mani, la serie che ha come protagonista principale l’attore torinese Luca Argentero.

Nonostante si sia trattato della messa in onda della prima replica della fiction Rai, il successo in termini di ascolti non è certamente mancato, l’appuntamento settimanale ha fatto infatti registrare quasi il 14% di share.

Anche in termini social, la serie è molto commentata, sul web e in particolare sul noto Twitter, molte persone hanno commentato la puntata, i personaggi e in particolare la performance recitativa di Argentero, mediante la pubblicazione di alcuni tweet.

“Luca Argentero è una capra a recitare”: il critico tweet

Un particolare tweet pubblicato e ricondiviso poi dallo stesso attore torinese, riporta un’aspra critica nei confronti delle sue capacità recitative, con queste esatte parole:

“Luca Argentero è una capra a recitare”.

A mettere in luce il commento negativo pubblicato sul noto social è stato lo stesso Argentero, che ha messo a confronto questo tweet con un altro, che invece riportava queste altre parole:

“Che attore fenomenale Luca Argentero comunque“.

La replica di Luca Argentero al tweet polemico

Luca Argentero, nella giornata del 25 giugno 2021 ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, uno screenshot, che riporta i due diversi tweet messi a confronto, quello relativo ai complimenti e quello invece relativo all’aspra critica.

L’attore, di fronte all’accaduto, ha pensato bene di accompagnare il tweet con una replica semplice e al contempo elegante, nonchè molto pacata. La didascalia al post riporta infatti un semplice commento: “Punti di vista”. Una frase molto piccola, ma dal contenuto altamente esplicativo e dalla quale si può cogliere anche un pizzico di sarcasmo.

Argentero dunque, non sembra dare molto peso alla critica che gli è stata rivolta e continua a godersi il suo successo, in compagnia dell’ormai moglie Cristina Marino e della sua piccola bambina Nina Speranza, nata nel 2020 dall’amore dei due noti personaggi dello spettacolo.