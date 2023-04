Luca Argentero: "Ecco perché partecipai al GF"

Prima di affermarsi come attore tv, Luca Argentero è stato – agli inizi della sua carriera – uno dei concorrenti del Grande Fratello 2003.

Luca Argentero: la partecipazione al GF

Oggi Luca Argentero è un attore ha affermato e ha costruito una splendida famiglia insieme alla collega attrice Cristina Marino (madre dei suoi due bambini). Quando era ancora giovanissimo l’attore è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello e lui stesso ha svelato i motivi che lo hanno portato a partecipare al reality show (per la prima ed unica volta nella sua vita).

“Sono passati tanti anni, lo feci per soldi. Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato”, ha affermato l’attore, che ha anche rivelato che il suo desiderio sarebbe quello di andare in pensione entro i 55 anni d’età, così da poter trascorrere più tempo insieme alla sua famiglia. “Anche adesso faccio calcoli. Ho scritto il libro perché mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni. Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature. Ogni tanto, poi, fare un film che mi piace ma solo per il gusto di farlo. Non ha senso andare in pensione tardi”, ha ammesso Luca Argentero.