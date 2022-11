Luca Argentero geloso di Cristina Marino: c'entra Rkomi

Ospiti di Che temo che fa, Luca Argentero e Cristina Marino hanno giocato un po’ sulla gelosia che l’attore nutre nei confronti di sua moglie.

L’interprete di Doc Nelle tue mani ha tirato in ballo anche Rkomi.

In attesa del secondo figlio, Luca Argentero e Cristina Marino sono più affiatati che mai. Ospiti di Che tempo che fa, la coppia si è lasciata andare anche a qualche siparietto divertente sulla gelosia dell’attore nei confronti della sua dolce metà. Pare che Cristina sia solita piazzare parecchi like sui social, alcuni dei quali rivolti a personaggi noti come Stefano De Martino ed Rkomi.

Argentero, scherzando, ha dichiarato:

“Devi sapere Fabio che mia moglie mi rinfaccia ogni giorno che non ci hai invitati nella stessa puntata di Timothée Chalamet. Ma per fortuna stasera c’è Stefano De Martino, che è un altro problema di famiglia. Devi capire che nella generazione di Instagram, se io metto un like ad una donna è un problema, se lei lo mette a Stefano De Martino invece va bene. Non mi do pace su questa cosa. Dice che mette like perché sono belle foto, ma è tutto sexy e unto, dai. Io ormai per ragioni anagrafiche non posso più farle queste cose”.