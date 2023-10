Luca Argentero: il gesto verso un fan commuove il web

Attraverso i social Luca Argentero si è offerto di ospitare e regalare i biglietti del suo spettacolo teatrale a una sua fan.

Luca Argentero: il gesto che ha commosso il web

Luca Argentero sarà presto di nuovo a teatro con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino?, scritto da Gianni Corsi ed Edoardo Leo (che ne è anche il regista). Nel promuovere lo spettacolo attraverso i social, l’attore ha ricevuto il commento da parte di una fan che gli ha scritto: “Qua continuano ad uscire spettacoli teatrali a cui vorrei andare, ma non ho i soldi maledetti”.

L’attore ha stupito tutti offrendosi di ospitare la fan in questione, a cui ha risposto: “Allora ti invito io! Quale data ti interessa? Molte date devono ancora uscire, ma se vuoi venire a Torino o a Milano sarò felice di ospitarti”, ha scritto sui social, mentre la fan gli ha risposto: “Oddio Luca. Ti ringrazio, mi farebbe molto piacere venire a Milano”. Argentero allora ha risposto: “Ottimo! Scrivimi in DM e ci mettiamo d’accordo!”. Sui social in tanti sono rimasti stupiti dalla proposta dell’attore e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro. Nel frattempo molti hanno lodato la generosità dell’attore.