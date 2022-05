Luca Argentero, l’attacco di un ex gieffino: “Opportunista! Mi ha deluso”

Luca Argentero è finito nel mirino di un suo ex compagno d'avventura del Grande Fratello.

Fedro Francioni, ex concorrente del Grande Fratello 3, si è scagliato contro Luca Argentero, che è stato un suo grande amico all’epoca del reality show.

Fedro Francioni contro Luca Argentero

A sorpresa Fedro Francioni, ex volto tv e oggi spearker radiofonico di un emittente del padovano, si è scagliato contro il volto tv Luca Argentero.

I due, nonostante le differenze, erano stati buoni amici all’epoca della loro partecipazione al Grande Fratello 3 e avrebbero persino convissuto per un periodo. Nonostante questo Francioni si è detto molto deluso dal comportamento dell’attore, che per lui sarebbe stato una vera e propria delusione:

“Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa.

Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista”, ha dichiarato, e ancora: “Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”. Luca Argentero replicherà alle parole del suo ex amico di vecchia data? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.

La vita privata di Fedro Francioni

Dopo l’addio al mondo della tv, Fedro Francioni ha trovato lavoro in radio e oggi sembra aver trovato la felicità accanto a sua moglie, Elena, e al loro bambino.

“Ho 53 anni e sono serenissimo. Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni”, ha dichiarato l’ex volto del Grande Fratello 3.