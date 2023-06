Luca Argentero: la dedica a sua moglie scatena l'ira degli haters

Luca Argentero ha dedicato un tenero messaggio a sua moglie in occasione del suo compleanno e ha finito per attirarsi contro le critiche degli haters.

Luca Argentero: il messaggio alla moglie

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, ha compiuto 32 anni e in queste ore l’attore ha scritto per lei sui social: “Auguri amore mio… abbiamo appena cominciato”. Il suo messaggio non ha mancato di suscitare l’ira degli haters e in tanti si sono scagliati contro la moglie dell’attore (che già nei giorni scorsi aveva finito per attirarsi contro una marea di critiche sui social).

“Luca è il top ma lei non è al suo livello e poi è molto boriosa”, ha scritto qualcuno tra i commenti al suo messaggio, mentre altri hanno aggiunto: “Io le direi di non dare giudizi su maestre e gente che lavora”, e ancora: “Mi sei scaduto pure tu… questa ragazza è bellissima, ha un fisico da urlo ma è riuscita nell’ardua impresa di rendere insopportabile anche te”. L’attore prenderà le difese di sua moglie? I due sono legati dal 2015 e insieme hanno avuto due figli: Nina Speranza, nata nel 2020, e il piccolo Noè Roberto (nato alcuni mesi fa). La coppia è più unita e felice che mai e in tanti si chiedono cosa riserverà loro il futuro.