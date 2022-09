Luca Argentero papà bis: Cristina Marino è incinta. L'annuncio dell'attore sorprende i fan.

Luca Argentero diventerà papà bis. Dopo la nascita della piccola Nina Speranza, la moglie Cristina Marino è nuovamente incinta. L’annuncio, strano ma vero vista la sua riservatezza, arriva dall’attore di Doc Nelle tue mani.

Luca Argentero diventerà papà bis

Secondo bebè in arrivo in casa di Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore, che veste i panni di Andrea Fanti nelle fortunata fiction Rai Doc Nelle tue mani, ha annunciato su Instagram che la moglie è incinta. Nello scatto utilizzato per dare ai fan la lieta novella, si vede un pancione già pronunciato, per cui immaginiamo che Cristina sia al quinto/sesto mese di gravidanza.

L’annuncio di Luca Argentero

A didascalia della foto utilizzata da Argentero per dare il lieto annuncio, si legge:

“Io, te, Nina e una nuova luce…#4ofus”.

Luca non ha aggiunto altri dettagli e, vista la sua estrema riservatezza, dubitiamo che possa farlo in futuro.

Probabilmente, si limiterà a rivelare il sesso del secondo figlio, mentre per il nome dovremo aspettare la nascita del pargolo o della pargola.

Il desiderio di allargare la famiglia

Recentemente, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Cristina Marino aveva rivelato il desiderio di allargare la famiglia:

“Mi piacerebbe avere tre figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico”.