Luca Argentero si arrabbia con i paparazzi: geloso della sua privacy

Luca Argentero ha difeso la figlia perdendo la pazienza con i paparazzi.

Luca Argentero è una persona molto gelosa della sua privacy. Al riguardo di recente ha perso la pazienza con i paparazzi, forse un po’ troppo insistenti nello scattare le foto a lui e alla sua famiglia. Luca ha perso le staffe per difendere la figlia.

Come informa Gossip e TV, il protagonista di Doc-Nelle tue mani condurrà Striscia la Notizia su Canale 5. Argentero aveva deciso di passare qualche giorno di vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, in compagnia della moglie Cristina Marino e della figlioletta di 2 anni.

Luca Argentero arrabbiato con i fotoreporter

Il settimanale Vero ha pubblicato alcune foto in cui si vede chiaramente Luca Argentero perdere la pazienza con alcuni paparazzi.

Da quello che è possibile ricostruire, l’attore si sarebbe accorto dei fotoreporter, indicandoli e invitandoli a smettere di fotografare lui e la sua famiglia. Sembra però che i fotografi siano stati insistenti, ignorando le raccomandazioni dell’ex gieffino, il quale non ci ha più visto.

Per Luca la privacy è sacra

Non è la prima volta che Luca Argentero si arrabbia con i paparazzi. In passato venne addirittura coinvolto in una rissa.

Per l’attore la sua privacy deve essere rispettata e non è disposto a compromessi al riguardo. Anche sia moglie Cristina Marino sembra condividere tale pensiero. I due infatti, hanno deciso di non mostrare sui social la loro piccola.