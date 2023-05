Luca Bizzarri a teatro col monologo "NonHannoUnAmico"

Milano, 4 mag. (askanews) – Un travolgente monologo di circa un’ora per ridere e riflettere. NonHannoUnAmico è uno spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media di grandissimo successo nato per raccontare la campagna elettorale. “Parte dalle nuove generazioni, da una barzelletta che mi ha raccontato mia nipote di sei anni, e arriva ai cinquantenni di adesso, di ieri e ai cinquantenni del 2050. E’ un racconto delle nostre debolezze, delle nostre paure dei nostri tic e di conseguenza di quelli di chi ci amministra, i nostri politici”.

Al centro di NonHannoUnAmico c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

“Credo che far ridere oggi sia anche più semplice perchè bisogna inventare di meno, ci sono alcune uscite di politici che basta prenderle come sono e portarle sul palco perchè fanno ridere da sole, non c’è bisogno di aggiungere battute”.

Luca Bizzarri questa volta senza Paolo Kessisoglu, porta sul palco tutta la sagacia della sua satira.

“Con Paolo c’è un affiatamento tale che quando scrivo o facciamo delle cose insieme sembra un monologo diviso in due, conosciamo i nostri ritmi e sul palco siamo un po’ una cosa sola, certamente senza di lui si fa più fatica perchè dividiamo il lavoro ma così è un po’ più dura”. NonHannoUnAmico girerà, in questa prima fase di tournée di maggio 2023 a Ferrara, Torino, Bologna, Genova, Milano, Palermo e Cagliari.