Luca Bizzarri sulla cacciata di Fabio Fazio dalla Rai: "Non avete capito una min***a"

La notizia della cacciata di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalla Rai ha lasciato l’amaro in bocca a molte persone. Dopo Fiorello, anche Luca Bizzarri ha detto la sua, scagliandosi contro alcuni politici.

Dopo anni e anni di militanza in Rai, Fabio Fazio è stato fatto fuori. Dalla prossima stagione televisiva, insieme al suo braccio destro Luciana Littizzetto, si trasferiranno su Discovery, andando ad occupare una prima serata di Canale Nove. La notizia, diffusa nel corso di domenica 14 maggio, ha lasciato molte persone con l’amaro in bocca. Alcuni, ovviamente, hanno esultato. Matteo Salvini, ad esempio, ha condiviso una foto del conduttore di Che tempo fa e del suo braccio destro scrivendo “Belli ciao“. A commentare la faccenda anche Luca Bizzarri.

Bizzarri, tramite il suo profilo Twitter, ha tuonato:

“Il passaggio di Fazio a Discovery ‘accende’ una rete in più nella generalista. È uno svantaggio per le altre reti (compresa la Rai) ed è un vantaggio solo per Discovery e per chi in tv ci lavora (tipo me). Quindi chi scrive ‘belli ciao’ non ha, semplicemente, capito una minch*a”.