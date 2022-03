Luca Bragato morto a 51 anni: malore fatale in casa del papà

Il 51 enne Luca Bragato, figlio del noto pittore Gioacchino è morto tra le braccia della madre, durante una cena a casa dei genitori

Luca Bragato se ne è andato all’improvviso all’età di 51 anni. L’uomo, figlio del noto pittore naif Gioacchino Bragato, è stato colpito da un malore proprio mentre si trovava a casa dei genitori, per una cena.

Luca bragato muore a 51 anni: la causa del decesso

Non stava bene, nell’ultimo periodo, Luca Bragato. Il 51enne aveva iniziato a soffrire di depressione, e nelle ultime settimane aveva fatto diversi dentro e fuori dagli ospedali del padovano a causa di alcune cadute. Nella giornata di lunedì, 28 marzo, i suoi genitori si erano recati a casa sua per cenare. Suo padre era uscito pochi minuti per acquistare un pachetto di sigarette, e al suo rientro in casa si è trovato davanti ad una scena davvero terribile.

Sua moglie Mafalda stava sorreggendo il corpo del figlio esanime, colpito da un malore. Giocchino ha provato a salvare Luca intervenendo con un disperato massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare.

Nei prossimi giorni si terrà il funerale

Al loro arrivo, i sanitari del Suem 118 hanno provato a rianimare Luca per decine di minuti, ma tutte le manovre si sono rivelate inutili.

I funerali dell’uomo si terranno il prossimo venerdì, 1 aprile, alle ore 15 e 30, nella sala del commiato del Cimitero Maggiore.