Luca Calvani alla regia: questo film era mio sogno nel cassetto

Roma, 9 mar. (askanews) – Dagli accostamenti più strani possono nascere piacevoli sorprese. Come “Il cacio con le pere”, titolo del film debutto alla regia dell’attore Luca Calvani, una commedia romantica e leggera (al cinema dal 9 marzo) che parla anche un po’ di lui, tutta girata nella sua Prato e in Toscana.

I due opposti, come il cacio e le pere, sono Fred e Fosco: un attore fascinoso ma un po’ in crisi, lo stesso Luca Calvani, che torna al suo paese d’origine; e suo fratello maggiore, commesso di supermercato, impacciato con le donne e poco ambizioso, interpretato da Francesco Ciampi. I due sono costretti a riallacciare i rapporti dopo l’improvvisa morte della zia che lascia un testamento particolare e li costringe a una convivenza forzata che fara bene a entrambi con l’occasione di riscoprirsi e crescere. Due personaggi un po’ autobiografici per i due attori-amici a cui lavoravano da tempo.

Luca Calvani: “Quando uno dice che Fred mi somiglia è sicuramente un’ esagerazione, l’attore, un piacione tramontato che torna a casa un po’ con la coda tra le gambe perché non ha fatto quello che voleva fare nella vita, io che ho avuto ambizioni hollywoodiane e poi mi sono trovato a fare un film a Prato… potrei dire che è abbastanza una caricatura di me stesso, se non quasi un documentario”. “Questo è un film che parla di un momento particolare della vita, quando hai gli occhi puntati verso l’orizzonte e guardi avanti ma guardi un po’ anche indietro. Sia Fred che Fosco fanno i conti con il passato e valutano se è il caso di cambiare”.

Il film è stato realizzato con maestranze toscane. Luca Calvani, che si divide tra cinema, tv e altri progetti, voleva portare il cinema a Prato. “Un film che ho voluto tanto e per tanto tempo, questo film ha l’età di mia figlia, lei è cresciuta con un padre che aveva questo sogno nel cassetto impacchettato dai no che gli sono stati detti”.

Nel cast ci sono tra gli altri Elena di Cioccio, Carolina Gonnelli, Anna Sanfroncik, Giusi Merli e Geppi Cucciari nei divertenti panni della badante Anca.