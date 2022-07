Luca Daffrè contro Lory Del Santo: “Falsa, mi elogiava in modo ossessivo”

Luca Daffrè contro Lory Del Santo: l'ex naufrago replica alle pesanti accuse che gli ha rivolto l'ex compagna.

Qualche giorno fa, Lory Del Santo ha riservato parole poco carine a Luca Daffrè. Quest’ultimo non ha incassato in silenzio e ha risposto a tono all’ex compagna d’avventura dell’Isola dei Famosi 2022.

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha sparlato di quasi tutti i compagni d’avventura. Ha avuto da ridire perfino sul compagno Marco Cucolo, che ha rischiato di essere mollato dopo ben 9 anni di relazione. Tra i naufraghi che non le sono affatto piaciuti c’è anche Luca Daffrè, definito “il più viscido” e “un venduto“. Il ragazzo ha incassato in silenzio? Giammai.

Daffrè, intervistato da Fanpage, ha replicato:

“Sì ho letto quello che ha detto di me. Posso dire che Lory Del Santo è la persona più falsa che c’è stata nel programma. Quando sono entrato mi elogiava in modo ossessivo, pensava che comprandomi io potessi salvarla o evitarle le nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla. Diceva che ero il burattino di Nicolas ma lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto. È vero che ho trasgredito una regola, ma in quella occasione ho tirato fuori il mio lato umano, mi è venuto spontaneo dare un pezzo di pizza a Nicolas e Carmen e tutti hanno apprezzato il gesto. Ho cercato di fare uscire il vero Luca, quello che ancora nessuno conosceva. Quando sei un bel ragazzo ed entri a percorso iniziato c’è sempre un po’ di pregiudizio. Ho cercato di far venire fuori il mio carattere, come sono nella vita di tutti i giorni, il Luca che si mette a disposizione degli altri”.