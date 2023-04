Luca Daffrè ha mentito allo staff di Uomini e Donne? Sull’argomento ha fatto chiarezza Maria Laura De Vitis, ex compagna del tronista ai tempi dell’Isola dei Famosi.

Luca Daffrè ha mentito a Uomini e Donne? Parla Maria Laura De Vitis

Da qualche settimana, Luca Daffrè ha debuttato a Uomini e Donne nei panni di tronista. Anche se il suo percorso non ha ancora riservato grandi colpi di scena, il ragazzo ha comunque attirato l’attenzione per un altro motivo. L’ex naufrago ha rivelato di aver avuto dei trascorsi con due corteggiatrici che si sono presentate in studio per lui. Considerando che si conoscevano già, perché non si sono incontrati fuori? La domanda dei fan è più che legittima, così come lo è il pensiero che Luca possa aver mentito alla produzione di Uomini e Donne. A fare chiarezza ci ha pensato Maria Laura De Vitis.

Le parole di Maria Laura De Vitis

La De Vitis, che ai tempi dell’Isola sembrava parecchio interessata a Luca, ha ammesso di aver pensato di scendere a Uomini e Donne per corteggiare Daffrè. Maria Laura, intervistata da Lollo Magazine, ha dichiarato:

“Con tutta sincerità ho pensato di scendere perché Luca alla fine era un ragazzo che mi poteva prendere almeno per come l’avevo conosciuto all’Isola. Ma questa idea l’ho subito repressa perché non mi sembra il caso visto che Luca dopo l’Isola mi ha cercato poco e niente. Se fosse stato per me ci saremmo visti per lo meno per parlare senza telecamere addosso per un caffè o un aperitivo. Questo non è mai accaduto, deduco che l’interesse di Luca nei miei confronti sia solo amicizia e non di altro”.

Maria Laura De Vitis non andrà a Uomini e Donne

Maria Laura, quindi, non scenderà a Uomini e Donne per corteggiare Luca. Stando a quanto dichiarato, sembra che Daffrè non abbia mentito alla produzione. La De Vitis ha concluso: