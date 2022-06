Luca Daffrè, significato del tatuaggio: cosa indica il cervo sul petto?

Luca Daffrè, significato del tatuaggio: cosa indica il grande, grandissimo cervo che ha sul petto?

Luca Daffrè è uno dei personaggi rivelazione dell’Isola dei Famosi 2022. Il ragazzo, anche se è entrato in gioco in netto ritardo rispetto agli altri, è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Non a caso, è arrivato in finalissima, giocandosi la vittoria con Nicolas Vaporidis.

Che significato ha il tatuaggio a forma di cervo che ha sul petto?

Luca Daffrè, significato tatuaggio: il cervo sul petto

Classe 1995, Luca Daffrè è nato a Trento e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo qualche anno fa. Il debutto è avvenuto come corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne, ma non ha riscosso grande successo. In seguito è passato al trono di Angela Nasti, ma anche in questa occasione non è scattata la scintilla.

Prima di approdare all’Isola dei Famosi 2022, Luca ha vestito i panni di tentatore di Temptation Island. Parecchio seguito su Instagram, è qui che Daffrè sfoggia il suo corpo perfetto. Ad attirare l’attenzione dei fan è stato soprattutto un grande tatuaggio a forma di cervo che ha sul petto. Qual è il significato?

Perché un cervo sul petto?

Il cervo che Luca ha tatuato sul petto è molto, molto grande. Il ragazzo ha scelto di imprimersi questo animale sulla pelle nonostante il parere contrario dei genitori.

Immaginiamo, quindi, che per lui il tattoo abbia un significato importante. Daffrè, però, non ne ha mai parlato pubblicamente, per cui non sappiamo cosa ci sia dietro a questa immagine.

Luca Daffrè: a settembre lo vedremo sul trono?

Significato del tatuaggio a parte, Luca ha riscosso parecchio successo all’Isola dei Famosi. Non a caso, i telespettatori lo hanno portato in finalissima, consentendogli di giocarsi la vittoria solo con Nicolas Vaporidis.

Insomma, una gran bella soddisfazione per un semi sconosciuto. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quante possibilità ci sono di vederlo sul trono a settembre? Di certo lo staff di Uomini e Donne sta valutando bene la situazione.