Luca Guadagnino: Julia Roberts è cinema, amicizia e femminilità

Luca Guadagnino: Julia Roberts è cinema, amicizia e femminilità

Los Angeles, 6 ott. (askanews) – Luca Guadagnino incantato da Julia Roberts. A Los Angeles il regista italiano ha sfilato sul red carpet del suo nuovo film, “After the Hunt: Dopo la caccia”, già presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, Fuori concorso, e ha ribadito quanto si senta fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con l’attrice.

“Julia è cinema, è amicizia, è femminilità”, ha detto in francese, intervistato dalla France presse: “Sono così felice di aver avuto l’opportunità di lavorare con lei e di aver trovato grazie a questa collaborazione anche un’amicizia molto forte”.

E la protagonista di “Pretty Woman” ha speso solo parole di elogio per il regista. “In realtà è tutto merito di Luca, è il modo in cui vede il mondo e le persone, la sua fedeltà e attenzione ai dettagli, alle sfumature e agli strati che sono sotto ogni cosa”.

Nel film, ambientato in un campus, sconvolto da un’accusa di abuso, Julia Roberts interpreta una professoressa di filosofia. “After the Hunt” arriverà nelle sale italiane dal 16 ottobre.