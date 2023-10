Non è la prima volta che Luca Jurman commenta quanto accade ad Amici. La sua ultima invettiva è rivolta a Rudy Zerbi, ma contiene anche un appello a Maria De Filippi.

Luca Jurman contro Rudy Zerbi: appello a Maria De Filippi

Luca Jurman, ex prof di Amici, ha commentato ancora una volta il talent di Canale 5. Il produttore discografico è infuriato con Rudy Zerbi per l’utilizzo dell’autotune e si è detto d’accordo con Lorella Cuccarini. Quest’ultima, durante la diretta di domenica scorsa, ha dichiarato: “Non sono affatto contraria all’utilizzo dell’autotune, anzi. In molti casi stilisticamente mi piace. Credo però che sia bene sfatare ogni ragionevole dubbio agli occhi del pubblico che ci segue“.

Lo sfogo di Luca Jurman

Jurman, in un video affidato ai social, ha tuonato:

“Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno, ma tutti tacciono per paura. Lorella Cuccarini ha tentato di ricordare he l’intonazione è la base su cui si forma il canto. E fare una prova senza correzioni di computer è ciò che dovrebbe essere naturale, sarebbe servita a capire e lavorare sui limiti […]. Poi non lamentatevi se tutto diventerà una me*da e se tutta l’arte diventerà finzione”.

Luca Jurman: l’appello a Maria De Filippi

Luca ha concluso il suo sfogo contro Rudy Zerbi tirando in ballo la conduttrice di Amici:

“Maria butta fuori la me*da dalle tue trasmissioni, tu che puoi farlo. Se non viene premiata la meritocrazia è colpa vostra. (…) ZERBI SEI UNA VERGOGNA PER LA MUSICA! Tutti lo sanno ma tutti tacciono per paura!”.

A dare ragione a Jurman è Valerio Scanu, che ha commentato: “Condivido, sottoscrivo, firmo!!”.