Luca Jurman si scaglia contro i talent e Amici: le dichiarazioni social

Luca Jurman è intervenuto sui social per parlare di una diatriba emersa nella puntata di Amici di Maria de Filippi di domenica 12 febbraio.

L’ex prof. di Amici ha commentato la prova estemporanea di improvvisazione, giudicata da Charlie Rapino, ed effettuata da Aaron, Federica e Angelina. Al termine della prova, Charlie aveva spiegato: “Una piccola premessa: i “grandi” non provano. Sinatra non provava mai, spesso aveva una persona che cantava al posto suo nelle prove. David Bowie a malapena, Iggy Pop non prova, Marvin Gaye non provava…I “grandi” non provano, sanno quel che fanno.

Una cosa è imparare, un’altra è provare.” Parole che non sono piaciute a Jurman, con l’ex prof che spiega perché siano frasi diseducative.

“Ma vi sembra normale dire in tv che i “grandi” non provano mai? Non solo è totalmente diseducativo, ma non è vero, anzi! Charlie ma cosa dici? Ma se Sinatra era considerato un perfezionista come pochi al mondo. Per non parlare degli altri. Insomma, str**zata più grande non si poteva sentire! Maria poi…che per anni ha visto tutti gli ospiti che ha avuto nei suoi studi fare sempre le prove, non ha detto nulla e anche gli altri zitti. Tutti i grandi artisti, non solo hanno sempre provato i loro concerti o le loro registrazioni, ma lo fanno tutt’ora, con meticolosità anche maniacale. Vogliono essere sicuri di portare sul palco la loro migliore performance, proprio per la responsabilità verso il pubblico. E questo richiede intere settimane di prove. Chiedete ad Eros Ramazzotti, Laura Pausini o perché no, a tutti i grandi di Sanremo, ospiti compresi, se non provano mai. Ma come si fa a dire certe cavolate?”.