Luca Morisi indagato, Pillon: “La giustizia divina ha fatto il suo corso, non mi è mai piaciuto”

Pillon contro Luca Morisi, il senatore della Lega all'attacco dell'ex social media manager: "Quello che gli è successo non mi stupisce, non mi è mai piaciuto".

Simone Pillon all’attacco di Luca Morisi: il senatore leghista, noto per le sue posizioni rigide e severe in materia di famiglia, non si risparmia sull’ex social media manager della Lega.

Simone Pillon contro Luca Morisi: “Non mi è mai piaciuto”

“Quello che gli è successo non mi stupisce, viste le note attitudini del personaggio. La giustizia divina ha fatto il suo corso. A me questo Morisi non è mai piaciuto. Mai. Poi mi ha sempre fatto la guerra, ora capisco tante cose“.

Queste sono le parole con cui il senatore leghista Simone Pillon ha commentato, in un’intervista rilasciata al Foglio, la vicenda di Luca Morisi, l’ex social media manager della Lega indagato per droga.

Simone Pillon contro Luca Morisi: “Mi boicottava”

Pillon sostiene che il social media manager di Salvini fosse responsabile di un ostracismo nei suoi confronti: “Adesso capisco quando a Verona, al congresso mondiale della famiglia, Morisi si mise di traverso. Non voleva che Matteo vi partecipasse, diceva che era divisivo, poco conveniente politicamente”.

“Luca decideva tutto: diceva chi andava in televisione e chi no. Sceglieva i contenuti. Non mi mandava mai in tv, ma io ho i miei canali”, ha spiegato ancora il senatore.

Simone Pillon su Luca Morisi e sui leghisti omosessuali

“Per me è una brutta notizia per l’uomo e pregherò per lui nonostante la guerra che mi ha sempre fatto, ma magari è una bella notizia per la Lega”, ha commentato sempre Pillon riferendosi a Morisi.

Non si è risparmiato neanche sui leghisti omosessuali incontrati da Alessandro Zan in Grecia: “Sta parlando della corrente Mykonos? Sono i gay del mio partito. Li conosco tutti.

Tra Camera e Senato non bastano due mani per contarli. Niente di personale, ci mancherebbe. Ognuno vive come vuole. Basta saperlo. Questo sì”.