Orribile fatalità in Abruzzo, dove il piccolo Luca è morto travolto dal trattore guidato dal padre. Il terribile incidente si è verificato a Pescara mentre il piccolo era in bicicletta. Da quanto si apprende la vittima, che aveva solo 4 anni, è spirata dopo essere stata travolta da un trattore e stando a quanto riportato dai media il piccolo si trovava sulla bicicletta, quando è stato investito dal mezzo.

Travolto dal trattore guidato dal padre

Ed alla guida di quella vangatrice gialla c’era il padre di Luca. I media spiegano, attingendo ad una ricostruzione ancora sommaria dell’accaduto che l’uomo non si sarebbe accorto della presenza del figlio. Tutto è accaduto nell’area antistante un’abitazione della famiglia. La casa si trova in campagna, su Strada del Palazzo. Tgcom spiega che è ancora “visibile il trattore, mentre a terra c’è la bicicletta. Il corpo del piccolo, coperto da un telo bianco, si trova a pochi metri di distanza, davanti a una rimessa”.

L’arrivo di soccorritori e Carabinieri

E ancora, in quello spaventoso film di una morta assurda, “è probabile che il padre, dopo l’incidente, lo abbia preso in braccio e spostato, in un disperato tentativo di soccorrerlo”. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 ma hanno potuto solo constatare ed asseverare con il medico legale il decesso del piccolo. Presenti anche i carabinieri della territoriale, che stanno effettuando i rilievi ed assumendo a sit alcune persone.