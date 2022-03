Luca Onestini conferma la rottura da Cristina Porta: tra i due volano stracci

Luca Onestini ha annunciato via social la fine della sua liaison con Cristina Porta, che lo avrebbe cacciato di casa.

La storia d’amore tra Luca Onestini e Cristina Porta è naufragata in un nulla di fatto e lui si è sfogato attraverso i social.

Luca Onestini e Cristina Porta si sono lasciati

L’amore tra Luca Onestini e Cristina Porta è naufragato in un batter di ciglia dopo la partecipazione dei due al reality spagnolo Secret Story.

Attraverso i social Onestini ha annunciato la rottura affermando che Cristina Porta lo avrebbe persino cacciato di casa:

“Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo. Sono in hotel da ieri, non per mia decisione. Sia chiaro. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola ha tempo.

Quando è stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così. Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente. Un bacio”, ha fatto sapere l’ex gieffino, furioso con la giornalista ed ex fidanzata.

La rottura da Ivana Mrazova

Solo alcuni mesi fa – e non senza polemiche – Luca Onestini aveva annunciato la fine della sua storia con Ivana Mrazova, sbocciata alcuni anni prima durante la sua partecipazione al GF Vip. Anche in quel caso i due se ne erano detti di tutti i colori tramite social.