Luca Onestini contro Giulia Salemi: "Si comporta così perché è amica di Soleil"

Al Grande Fratello Vip Luca Onestini si è scagliato contro Giulia Salemi che, a suo dire, leggerebbe solamente messaggi negativi sul suo conto in quanto amica della sua ex, Soleil Sorge.

Luca Onestini contro Soleil

A quanto pare non corre buon sangue tra Luca Onestini e Giulia Salemi e in queste ore il modello si è sfogato al GF Vip proprio contro la “basta*da col tablet” che, a suo dire, sarebbe solita leggere solamente i messaggi negativi nei suoi confronti. “Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo.

Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla”, ha affermato, e ancora: “In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”.

In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Giulia replicherà alle parole di Luca contro di lei. Nelle scorse settimane la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non ha mancato di esprimere il suo disappunto verso il comportamento di Onestini, e tra le altre cose aveva dichiarato: “Luca non mi piace molto come si sta comportando. Non mi piace come ha trattato Nikita, ha parlato male di Oriana, posso dire lo stesso di Antonino con Oriana.”