Luca Onestini in crisi con la fidanzata: “Normale vivere dei momenti difficili”

Continua la love story tra Luca Onestini e la giornalista spagnola Cristina Porta, ma non mancano i momenti di difficoltà: cos'è successo?

Con lei aveva trovato il successo in Spagna, facendosi conoscere anche dal grande pubblico iberico. Tuttavia, non è da escludere una crisi tra i due fidanzatini. Dopo la rottura con Ivana, inaspettata e dolorosa anche per i fan della coppia, la sintonia ritrovata al fianco della sua nuova dolce metà aveva rasserenato i seguaci più fedeli di Luca Onestini.

Eppure, l’ex tronista di Uomini e Donne e Cristina Porta, la giornalista spagnola che gli ha rubato il cuore, starebbero affrontando un momento di crisi.

Luca Onestini in crisi con la fidanzata?

I fan ricordano la vacanza all’insegna di amore, sorrisi e spensieratezza alla scopertsa del fascino parigino. Nella Capitale francese Onestini e la sua fidanzata hanno raccontato le loro giornate ai numerosi follower, ma l’assenza sui social degli ultimi giorni preoccupa i fan.

I due si sono conosciuti a Secret Story, il reality show spagnolo vinto proprio dall’ex gieffino. Ai giornalisti che lo hanno fermato a Madrid, Onestini ha confermato che la relazione con Cristina va avanti, ma non nasconde alcune difficoltà. Luca continua a dividersi tra Italia e Spagna e la distanza potrebbe essere uno dei motivi che complica la love story tra i due.

Le parole di Luca Onestini

Luca Onestini è stato intercettato dalla stampa fuori dal teatro Reina Victoria de Madrid insieme al fratello minore Gianmarco.

“Quando hai un partner è normale vivere dei momenti difficili”, sono state le parole dell’ex tronista ai giornalisti di Europa Press.