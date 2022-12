Luca Onestini, le accuse dell'ex fidanzata: "Con lui ho avuto gravi problemi, ho le prove di tutto"

Cristina Porta, ex fidanzata di Luca Onestini, ha pesantemente criticato e accusato l’ex tronista.

I due si erano conosciuti durante il reality spagnolo Secret Story, vinto proprio da Onestini, ma la relazione è velocemente terminata.

Le accuse dell’ex fidanzata a Luca Onestini: “Non l’ho denunciato, ma ho le prove di tutto”

Cristina Porta è tornata a parlare dell’ex in diretta su un emittente iberica in un confronto con Gianmarco Onestini, fratello di Luca e anche lui volto noto delle televisione in Spagna.

Il ragazzo ha accusato Cristina di essere arrogante, invidiosa, infantile e bugiarda.

“Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto“, ha replicato lei.

Luca Onestini aveva criticato l’ex fidanzata per essere troppo gelosa

Luca Onestini aveva dichiarato che la relazione con Cristina Porta era terminata a causa della gelosia di lei.

“Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”, aveva raccontato.

Leggi anche: GF Vip, Edoardo Tavassi imita Daniele: Dal Moro non reagisce bene

Leggi anche: GF Vip, Dana Saber è una nuova concorrente: chi è?