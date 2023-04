Dopo il GF Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon non si sono più incontrati. I due, però, hanno continuato a lanciarsi frecciatine a distanza. Ad iniziare è stata la vincitrice del reality e l’altro, ovviamente, non ha incassato in silenzio.

Luca Onestini replica alle frecciatine di Nikita

Ospite di Casa Chi, Nikita Pelizon ha parlato così di Luca Onestini: “I miei fan non sopportano che io parli ancora di lui e che si parli di me in negativo. Non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o perché voleva andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluti“. Non solo, la vincitrice del GF Vip 7 ha anche piazzato un like ad un tweet al vetriolo contro Onestini e Ivana Mrazova. Luca, a distanza di qualche giorno, ha replicato a tono.

L’affondo di Luca Onestini

Onestini tramite il suo profilo Twitter, ha cinguettato:

“Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag***mo nessuno“.

Luca non ha fatto il nome di Nikita, ma il riferimento sembra chiaro. Onestini parla al plurale e, molto probabilmente, si riferisce ai suoi amici del GF Vip.

Nikita vuole contattare Luca Onestini

Anche se le parole di Luca sono chiare, così come lo sono stati i suoi atteggiamenti, Nikita intende contattare l’ex coinquilino. Sempre nel corso di Casa Chi, ha dichiarato: