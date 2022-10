Luca Ravenna rivoluziona la stand-up comedy italiana

Milano, 29 ott. (askanews) – Un 2022 ricco di successi per lo stand up comedian Luca Ravenna che dopo aver accolto più di venticinquemila spettatori nelle date italiane in primavera e estate, e aver conquistato l’Europa a colpi di sold out con il tour 568 – Erasmus Edition, torna nella sua Milano con lo spettacolo 568, stasera – sabato 29 ottobre – al Teatro degli Arcimboldi. Un grande comeback tutto esaurito che chiude il cerchio dei quattro sold out registrati lo scorso aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber.

Un trionfo senza precedenti, che ha lasciato il segno anche all’estero, per il primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare in Europa: dal debutto a Lisbona (2.10), agli show di Barcellona (7.10), Parigi (11.10), Amsterdam (17.10), Lugano (21.10) e Londra (24.10), una serie di sorprendenti sold-out per il tour 568 – Erasmus Edition, che si concluderà il prossimo 4 novembre a Berlino.

Traguardi importanti per Luca Ravenna che continua a coinvolgere con estrema naturalezza migliaia di persone demolendo la quarta parete una battuta dopo l’altra: una chiacchierata al pub con un vecchio amico che sa esattamente come farci ridere. Annunciate nei giorni scorsi anche tre nuove date italiane: Bologna (12.11) – già sold out, Genova (16.11) e Firenze (23.11). Ancora disponibili gli ultimi biglietti per le date di Berlino, Genova e Firenze.