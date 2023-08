Il presidente di Visibilia Editore Luca Ruffino, morto suicida a Milano, ha lasciato sei biglietti alla famiglia scritti prima di togliersi la vita: quali sono state le ultime parole del manager?

Luca Ruffino morto suicida a Milano, le ultime parole: cosa c’è scritto nei biglietti lasciati alla famiglia

Luca Ruffino si è suicidato con un colpo di pistola alla testa, nella notte tra sabato e domenica 6 agosto. Il gesto estremo, secondo quanto riferito sinora, sarebbe stato compiuto dal presidente di Visibilia Editore nella camera da letto dell’appartamento in cui viveva a Milano, a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno, festeggiato lo scorso 24 luglio.

Alla luce delle informazioni recentemente diffuse, pare che l’uomo abbia lasciato sei biglietti da consegnare alla compagna e ai figli Mirko e Andrea prima di togliersi la vita per spiegare cosa lo abbia spinto a porre fine alla sua vita. Nei biglietti, Ruffino avrebbe anche rivelato perché si è suicidato nella sua casa a Milano e non nel suo ufficio.

La notizia della morte di Ruffino, entrato a far parte della Visibilia Editore nel 2022 diventando presto il numero uno della società fondata dall’attuale ministro del Turismo Daniela Santanchè, è arrivata come un fulmine al ciel sereno. Al momento, non è noto quali siano state le cause che hanno portato il 60enne a uccidersi.

L’uomo, che avrebbe scelto di togliersi la vita nella sua casa in via Spadolini a Milano e non in ufficio per non sconvolgere colleghi e dipendenti, non era mai stato interrogato in relazione alle inchieste che hanno travolto invece il ministro Santanchè, proprio per Visibilia. Nei biglietti lasciati alla famiglia, stando alle indiscrezioni pervenute, non vi sarebbe alcuna menzione alla questione.

Smentita l’ipotesi della grave patologia, si attendono i risultati dell’autopsia

A seguito del suicidio, si è diffusa l’ipotesi che il manager avesse scoperto di essere affetto da una grave patologia che lo avrebbe spinto a uccidersi. Della presunta malattia, però, non c’è alcuna traccia nei biglietti lasciati alla famiglia.

Intanto, la procura ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio: si tratta di un passaggio cruciale per poter procedere all’autopsia sul cadavere del 60enne. Prima di morire, nella giornata di sabato 5 agosto, Ruffino ha fatto una telefonataalla compagna che era in vacanza. La donna ha riferito che aveva un tono di voce stanco e rassegnato che l’ha messa in allarme.

La compagna del manager, poi, ha chiamato uno dei figli dell’uomo perché non riusciva in alcun modo a mettersi in contatto con lui. Il figlio, quindi, ha deciso di andare a controllare il padre nella sua abitazione, trovandolo già morto.

La vittima, come rimarcato da Leggo, era molto nota nel mondo della finanza milanese e ricopriva anche il ruolo di amministratore delegato di Sif Italia.