Ai tempi del loro trono a Uomini e Donne, Luca Salatino e Matteo Ranieri avevano dato il via ad una bellissima amicizia.

Ad oggi, però, pare che i due non siano più in buoni rapporti. Perché hanno litigato? Nelle ultime ore, sono spuntati dettagli interessanti.

Luca Salatino e Matteo Ranieri: perché hanno litigato?

Nel corso della sua avventura al GF Vip, Luca Salatino non ha mai nominato Matteo Ranieri. Ancor prima che iniziasse il reality più spiato d’Italia, ai fan era chiaro che tra i due ex tronisti ci fosse qualche problema.

Mentre il simpatico romano non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, il suo collega ha ammesso di aver litigato con lui. Matteo non ha rivelato i dettagli, ma si è detto convinto di poter recuperare l’amicizia.

Luca e Matteo: spuntano dettagli sulla lite

Ad oggi, stando a quanto sostengono i beninformati, Luca e Matteo non hanno ancora recuperato il loro rapporto. L’esperta di gossip Deianira Marzano, tramite i suoi canali social, ha riportato un messaggio che ha ricevuto da un utente:

“Conosco bene la vicenda. Matteo era opprimente, gli faceva mancare l’aria, lo voleva gestire, era capriccioso geloso della loro amicizia, addirittura criticava Soraia e metteva voce su tutto, tanto che Luca lo ha dovuto allontanare, menomale non si è mai fatto influenzare”.

A quanto pare, Salatino non ha nessuna intenzione di ricucire i rapporti con Ranieri. Un altro utente, sempre ascoltato dalla Marzano, ha riportato: “Luca è così, basta una cavolata e ti toglie il saluto. Anche a me per un niente bloccata su WhatsApp e tolto il segui su Instagram. Ci siamo allenati insieme per tanto. Poi è uno talmente esagerato che ha tolto molte conoscenti donne perché si è fidanzato. Se con queste non c’è stato nulla prima perché dovrebbero provarci ora che è fidanzato?“.

Matteo ha scritto a Luca, ma non ha ricevuto risposta

Dopo Deianira, anche l’altro esperto di gossip Amedeo Venza ha detto la sua su Salatino e Ranieri. Ha dichiarato:

“Matteo avrebbe scritto a Luca ma pare non abbia ancora ricevuto risposta!! Matte’ se vai dal ristorante che sta per aprire lo trovi sicuramente li… è indaffarato in questo momento!”.

E’ bene sottolineare che, al momento, si tratta di semplici indiscrezioni.

I due ex tronisti non hanno ancora commentato la faccenda.