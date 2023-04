Luca Salatino e Soraia in crisi: "Le cose non vanno bene"

Luca Salatino e Soraia in crisi: "Le cose non vanno bene"

Luca Salatino e Soraia in crisi: "Le cose non vanno bene"

Secondo indiscrezioni sarebbe in atto una crisi sentimentale tra Luca Salatino e la fidanzata Soraia.

Luca Salatino e Soraia: la crisi

Fino a qualche mese fa Luca Salatino e la fidanzata Soraia sembravano essere più felici e uniti che mai e i due erano voluti andare ben presto a convivere dopo l’esperienza vissuta da Salatino al GF Vip. Secondo indiscrezioni però, nelle ultime ore, la relazione tra i due avrebbe subito una battuta d’arresto. La coppia avrebbe trascorso la Pasqua da separata e, al momento, non è dato sapere se riusciranno a chiarire le loro incomprensioni.

“Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”, ha fatto sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano in merito alla questione.

Durante la sua partecipazione al GF Vip Luca Salatino aveva affermato di essere più innamorato che mai della sua fidanzata e aveva anche confessato di non vedere l’ora di poterla riabbracciare. In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere come siano andate davvero le cose tra i due e se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi. Al momento non è dato sapere di più.