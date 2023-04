Luca Salatino e Soraia ognun per sé: i retroscena sulla coppia

Se ne parla da giorni e pare che il problema ci sia davvero: Luca Salatino e Soraia ognun per sé e i retroscena sulla coppia vanno avanti. Il primo dato è che ultimamente Luca Salatino è stato visto a Sanremo a presenziare all’apertura di un ristorante, mentre Soraia Ceruti era a Napoli. Da Uomini e Donne al non mostrarsi più assieme il passo è stato non breve ma netto.

Luca Salatino e Soraia, i retroscena

Pare che i due che si erano promessi amore eterno in sede social non siano più così certi. L’ex tronista era impegnato al Grande Fratello Vip 7 e quell’impegno ha resettato la sua love story. E ci ha messo del suo, nel descrivere la faccenda anche Deianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram. Proprio lei ha pubblicato una serie di Stories. E sulla casa di Soraia si legge sui social: “Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei”.

C’è forse un “terzo incomodo?”

“Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)”. Insomma non solo i due non starebbero più assieme ma ci sarebbe già un “terzo incomodo” a spiegare perché sia accaduto che quella love story sia finita.