Luca Salatino, la dedica a Ida Platano sorprende i fan: l'amicizia tra tronista e dama continua.

Grazie al suo percorso a Uomini e Donne come corteggiatore prima e come tronista poi, Luca Salatino ha stretto diverse amicizie importanti. Una di queste è quella con la dama Ida Platano. L’ultima dedica social tra i due ha fatto impazzire i fan.

Luca Salatino: la dedica a Ida Platano

A Uomini e Donne non nascono solo amori, ma anche grandi amicizie. Nell’ultima stagione televisiva, il tronista Luca Salatino ha stretto rapporti con diversi personaggi, specialmente del trono Over. Tra loro c’è la dama Ida Platano, che anche prima della scelta ha voluto abbracciarlo per ricordargli quanto lo ha apprezzato in questi mesi. Luca ha scelto Soraia Allam e ha iniziato con lei una bellissima storia d’amore, che entrambi documentano sui social.

Oltre alla fidanzata, però, Salatino condivide anche dediche importanti, l’ultima delle quali rivolta proprio alla Platano.

Luca e Ida: in amicizia, un abbraccio è per sempre

Luca ha condiviso su Instagram una dedica che è stata creata per lui e per Ida da una fanpage della dama. “Ida: io voglio dargli un abbraccio… L’abbraccio sincero della nostra Ida al tronista Luca…“, si legge a didascalia del post. La Platano, neanche a dirlo, ha ricondiviso la dedica e ha anche aggiunto un cuoricino rosso tra i commenti.

Luca Salatino: le amicizie strette a Uomini e Donne

Salatino non ha iniziato una bellissima amicizia solo con Ida Platano, ma anche con l’ex tronista Matteo Ranieri. I due, accompagnati dalle rispettive scelte, si sono concessi un lungo weekend sul Lago di Como. Luca ha un rapporto amorevole anche con il cavaliere Alessandro, visto da lui come un vero e proprio nonno. Inoltre, con tutto lo staff di Maria De Filippi si è instaurato un legame sincero e puro.