Luca Salatino preoccupa i fan dopo il GF Vip: "Dovrò operarmi"

Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip Luca Salatino ha confessato di essere andato a convivere con la fidanzata Soraia e ha confessato che, purtroppo, dovrà presto sottoporsi a un’operazione.

Luca Salatino: l’operazione

Luca Salatino è più felice che mai accanto alla sua fidanzata Soraia e lui stesso ha annunciato che, dopo la fine della sua esperienza GF Vip, lui e la fidanzata sarebbero subito andati a convivere a Como. L’ex vippone ha anche rivelato che purtroppo, a causa di alcuni gravi problemi alla schiena, dovrà presto sottoporsi a un intervento.

“È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”, ha confessato Luca Salatino che, attraverso i social, ha ricevuto da subito i messaggi di calore e sostegno da parte dei fan. Al momento non è dato sapere quando l’ex volto del GF Vip dovrà sottoporsi all’operazione e in tanti sono in attesa di saperne di più.

Per quanto riguarda la vita privata tutto sembra scorrere per il meglio per Luca Salatino, che finalmente ha potuto riabbracciare la sua dolce metà. In tanti sono curiosi di sapere se i due convoleranno presto a nozze o se annunceranno l’arrivo di un bebè.