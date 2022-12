Luca Sisto (Confitarma): l'Italia dipende moltissimo dal mare

Roma, 16 dic. (askanews) – “Con grande gioia il mare si apre e lo fa in tutte le sue direzioni: trasportistiche, di tutela delle acque, della pesca, della salvaguardia del cibo. Il mare è davvero l’elemento naturale d’unione fra i popoli. L’Italia dipende moltissimo dal mare, ci dimentichiamo a volte che il 60% delle importazioni del nostro Paese avviene via mare, così come il 50% delle importazioni avviene via mare.

Sulla superficie acquea il 90% delle merci viaggiano via mare e sotto il mare viaggiano i dati dei nostri cellulari. Non possiamo dimenticare il mare e l’Osservatorio sta facendo un lavoro straordinario mettendo insieme e contaminando le diverse componenti del sistema mare. Un pianeta, il nostro, che chiamiamo Terra ma che per il 72% è fatto di acqua, dovremmo chiamarlo Pianeta Mare”.

Così Luca Sisto, Comitato Strategico dell’Osservatorio e Direttore Generale di Confitarma, in occasione degli Stati Generali ONTM.