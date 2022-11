Luca Vezil dimentica Valentina Ferragni con un’altra? La risposta dell’influencer

Luca Vezil ha rotto il silenzio sulle sue foto in compagnia di una misteriosa ragazza.

Luca Vezil ha espresso la sua verità in merito agli scatti rubati la notte di Halloween e che lo ritraevano insieme a una misteriosa ragazza.

Luca Vezil: la presunta nuova fiamma

Dopo 9 anni d’amore l’influencer Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno annunciato pubblicamente la loro rottura.

A seguire l’ex fidanzato della sorella minore di Chiara Ferragni è stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza durante i festeggiamenti per la notte di Halloween e si è ipotizzato che la nuova, presunta liaison potesse essere la causa della fine della sua relazione con Valentina.

Vezil ha smentito la questione attraverso i social e ha specificato che gli scatti rubati sarebbero stati realizzati ad hoc per far sembrare che lui e la ragazza fossero soli mentre in realtà, con loro, sarebbero stati presenti anche altri amici (usciti dal locale in cui si trovavano per fumare una sigaretta).

“Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio, giusto?”, ha scritto Vezil via social. Dunque non sarebbe in atto alcuna liaison per l’ex fidanzato di Valentina, che continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

La rottura

Da mesi si vociferava di una presunta crisi tra i due che, a quanto pare, si sarebbero lasciati pacificamente.

Al momento entrambi sarebbero single e in tanti si chiedono se i due sveleranno mai i motivi dietro al loro addio.