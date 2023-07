Luca Vezil e Virginia Stablum stanno insieme. Dopo settimane di chiacchiericcio, l’ex fidanzato di Valentina Ferragni e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno ufficializzato la loro unione.

Da giorni, ormai, si parlava di una frequentazione in corso tra Luca Vezil e Virginia Stablum. Lui è tornato single lo scorso ottobre, dopo aver messo fine alla lunga relazione con Valentina Ferragni, durata ben 9 anni. Lei, invece, è un volto popolare perché ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. Nelle ultime ore, Luca e Virginia sono usciti allo scoperto, ufficializzando il fidanzamento.

L’annuncio di Luca Vezil e Virginia Stablum

Vezil e Stablum hanno condiviso su Instagram le prime foto di coppia. Gli scatti non lasciano spazio a dubbi, visto che in uno di questi si scambiano un passionale bacio sulle labbra. “Our happy place (il nostro posto felice, ndr)“, ha scritto Luca a didascalia delle immagini.

Luca e Virginia: come si sono conosciuti?

Al momento, Luca e Virginia non hanno fornito altri dettagli in merito alla loro relazione. Non sappiamo dove e quando si sono conosciuti, ma immaginiamo che si siano incontrati grazie alle serate mondane tra influencer.