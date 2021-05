Luca Ward parla di un momento delicato della sua vita: “Ho visto la Madonna”

Luca Ward ha parlato del suo particolare incontro con la Madonna in un momento molto delicato della sua vita: ecco cosa successe

In una lunga intervista rilasciata a un noto settimanale di attualità, il popolare attore e doppiatore Luca Ward ha parlato del suo particolare incontro con la Madonna. Il 60enne romano ha così svelato il suo personale rapporto con la fede, confidando di aver vissuto un drammatico momento di disperazione.

Dopo la morte dell’amato padre, venuto a mancare nel 1973 per via di un aneurisma cerebrale, l’interprete si trovò infatti ad affrontare la perdita di un punto di riferimento assolutamente importante.

Luca Ward: la fede che gli salvò la vita

Aleandro Ward, padre di Luca, era anche lui un celebre attore e doppiatore. All’epoca della sua morte, l’artista aveva solo 13 anni, con altri due fratelli minori.

Dopo la scomparsa del genitore, come raccontato dal diretto interessato, la sua famiglia si trovò a vivere nel degrado più assoluto. Non sapendo nemmeno come mettere insieme il pranzo con la cena, di lì a poco ricevettero persino lo sfratto esecutivo. Completamente disperati, si attaccarono allora tutti alla fede per non crollare e in quella disperazione una notte Luca vide il volto della Vergine Maria. “Mi apparve per 3/4 secondi in tutto”, ha svelato l’attore, ammettendo che quella visione non gli ha provocò nessuno spavento, perché il viso della Madonna era angelico.

Con la sensazione di aver incontrato una donna potente, forte e universale, Luca Ward ricevette un’immensa sicurezza al solo guardarla. Accolse infine l’invito della Madonna ad aver pazienza perché tutto sarebbe andato bene, come poi in effetti avvenne.