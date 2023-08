Lucas Peracchi ha commentato la scelta di Pier Silvio Berlusconi di eliminare il trash dal Grande Fratello. L’ex tronista di Uomini e Donne, ovviamente, non è d’accordo con lui.

Lunedì 11 settembre 2023 aprirà i battenti la nuova edizione del Grande Fratello, la prima che dovrà rispettare alla lettera le rigide regole imposte da Pier Silvio Berlusconi. L’Ad di Mediaset ha iniziato ad imporre le sue direttive fin dalla scelta dei concorrenti. Sono stati esclusi influencer e personaggi di OnlyFans. Questa decisione non è piaciuta a diversi Vip, compreso Lucas Peracchi.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Lucas Peracchi ha ammesso che, dopo aver saputo delle nuove regole di Berlusconi, ha rifiutato di candidarsi per il Grande Fratello. Ha dichiarato:

“Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo “.

Peracchi non ha alcun dubbio: escludere influencer e personaggi di OnlyFans dal GF è un contro senso. Ha dichiarato:

“Mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo. Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social. (…) Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali“.