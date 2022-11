Lucas Peracchi ha una nuova fiamma: “Facciamo l’amore 8 volte al giorno”

Lucas Peracchi è uscita allo scoperto con Karen Eliana e ha scagliato una frecciatina alla sua ex, Mercedesz Henger.

Dopo l’addio a Mercedesz Henger, Lucas Peracchi ha ritrovato la felicità: oggi al suo fianco vi è l’influencer Karen Eliana.

Lucas Peracchi e Karen Eliana

Il personal trainer Lucas Peracchi è uscito allo scoperto con Karen Eliana, influencer con cui avrebbe iniziato a uscire da un paio di mesi.

Parlando della sua relazione con la ragazza, Lucas non ha mancato di scagliare una frecciatina contro la sua ex, Mercedesz Henger, a cui è stato legato per due anni:

“A differenza di Mercedesz, Karen conosce il valore dei sacrifici, apprezza le piccole cose e poi è una casalinga da dieci e lode. Facciamo l’amore anche otto volte al giorno”, ha dichiarato a Nuovo Peracchi. Mercedesz replicherà contro il suo ex?

La confessione di Eva Henger

In queste ore proprio la madre di Mercedesz, Eva Henger, è tornata a parlare di Lucas Peracchi, che secondo lei sarebbe responsabile dell’allontanamento avuto con sua figlia. Le due non si sono rivolte la parola per quasi due anni mentre Mercedesz era legata a Peracchi e più volte si sono scagliate frecciatine e recriminazioni. Eva Henger ha sempre avuto il dente avvelenato con Peracchi e nelle sue ultime dichiarazioni su di lui ha detto:

“Forse dovrei serbare rancore a Lucas Peracchi, il suo ex fidanzato, per aver alimentato il risentimento che Mercedesz nutriva nei miei confronti, però non ci riesco”, ha affermato Eva che oggi, fotrunatamente, sembra aver ristabilito un rapporto con sua figlia.