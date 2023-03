Dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo, Lucas Peracchi si è costruito una carriera su OnlyFans. A causa di questo, però, sta ricevendo parecchie offese omofobe.

Lucas Peracchi vittima di offese omofobe

Sono lontani i tempi in cui Lucas Peracchi vestiva i panni di tronista di Uomini e Donne o partecipava ai salotti di Barbara D’Urso come fidanzato di Mercedesz Henger. Oggi, è sempre più lanciato su OnlyFans, dove condivide soprattutto materiale per adulti. A causa di questa sua nuova carriera, però, riceve parecchie offese omofobe. Intervistato da iGossip, ha dichiarato:

“È partito tutto come un gioco. Si guadagna bene, ma non voglio dire le cifre. Mi diverto e non ho vergogna. Non ci vedo nulla di male in quello che faccio. Anzi l’ho sempre fatto per la moda. Per me non è cambiato tanto nel mostrarmi o realizzare video in privato. Grazie a Dio, il Signore mi ha fatto nascere fortunato di natura, quindi perché non sfruttare questa dote?”.

Le offese omofobe anche da persone della tv

In merito alle offese omofobe, Lucas ha raccontato:

“Ricevo critiche, attacchi e discriminazioni. Praticamente ogni giorno, anche da persone che sui social o addirittura in tv, non faccio nomi, proclamano l’amore universale e sono i paladini della lotta contro l’omofobia, e poi dopo fanno la stessa cosa nel loro piccolo. Anche alcuni sponsor, che mettono il logo con l’arcobaleno, hanno storto un po’ il naso perché pubblico contenuti senza veli. Bisogna però dire che in Italia siamo rimasti ancora al 1800. Questo è il mondo ipocrita del politically correct che viene mostrato in tv. Basta però uscire dal confine ed è già tutto un altro mondo. Infatti sto valutando diverse proposte dall’estero”.

Il sogno di Lucas Peracchi

Peracchi ha confessato di aver ricevuto parecchie proposte dal settore del porno. Pensa di accettare? Non è escluso, visto che il suo sogno è diventare l’erede di Rocco Siffredi. Ha dichiarato: